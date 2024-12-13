Экскурсию по музею партизанской славы в Дедовичах провели для студентов
Экскурсию по музею партизанской славы в Дедовичах и лесопитомнику «Экополис» провели для студентов Псковского агротехнического колледжа, сообщили ПАИ организаторы.
В музее студентам удалось окунуться в атмосферу военного времени, почувствовать масштаб пережитых нашим народом испытаний. Также они поделились своими семейными военными историями.
А в «Экополисе» перед ребятами выступил мастер лесопитомника Анатолий Анисимов, который подробно рассказал, как из семян вырастают маленькие сеянцы, которые в будущем будут высажены в Псковской области и в других регионах России для воспроизведения лесов.
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