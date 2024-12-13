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Экономика

Более 23 млрд рублей страховых взносов поступило в консолидированный бюджет Псковской области

23,4 миллиарда рублей страховых взносов за прошедшие 11 месяцев 2024 года внесли псковичи в консолидированный бюджет Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Фото: ПАИ

С января по ноябрь этого года сумма страховых взносов, которые внесли псковичи, выросла на 22 %, что больше на 4,2 миллиарда рублей, чем за аналогичный период 2023 года.

Это обусловлено ростом фонда оплаты труда по региону на 16,7–17 %. Также в этом году плательщики не только уплачивали страховые взносы в полном объёме, но и вносили остатки тех сумм, по оплате которых в 2023 году брали отсрочку – таким образом в бюджет поступили дополнительные 884 миллиона рублей. Срок уплаты фиксированных платежей ИП был перенесён с 31 декабря 2023 года на 9 января 2024 года, поэтому 417 миллионов рублей попали в сумму бюджета за нынешний год.

«В настоящее время до 80 % страховых взносов поступает до наступления единого срока уплаты – 28-го числа», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, что с 1 января 2025 года на территории Псковской области будет действовать специальный налоговый режим для организаций малого бизнеса и ИП. О том, какие преимущества даёт автоматизированная упрощённая система налогообложения и как на неё перейти, читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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