Житель Пушкинских Гор оплатил долг по кредиту после ареста его машины

17:45, 13 декабря 2024, ПАИ

Житель Пушкинских Гор оплатил долг по кредиту после ареста его автомобиля, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Задолженность по кредиту составила 390 тысяч рублей. Должник не исполнял требования исполнительного документа, в связи с чем судебный пристав направил запрос в регистрирующие органы. У должника в собственности имелся автомобиль, который был на парковке магазина и попал под арест.

Должнику разъяснили, что имущество выставят на торги, поэтому он погасил задолженность в полном объёме, а также исполнительский сбор в размере 27 тысяч рублей за несвоевременную уплату долга.