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Общество

Житель Пушкинских Гор оплатил долг по кредиту после ареста его машины

Житель Пушкинских Гор оплатил долг по кредиту после ареста его автомобиля, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Задолженность по кредиту составила 390 тысяч рублей. Должник не исполнял требования исполнительного документа, в связи с чем судебный пристав направил запрос в регистрирующие органы. У должника в собственности имелся автомобиль, который был на парковке магазина и попал под арест.

Должнику разъяснили, что имущество выставят на торги, поэтому он погасил задолженность в полном объёме, а также исполнительский сбор в размере 27 тысяч рублей за несвоевременную уплату долга.

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