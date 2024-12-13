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Экономика

Размеры социальных налоговых вычетов увеличились в России

Размеры социальных налоговых вычетов с 2024 года увеличились в России с 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Вычет на образование себя или детей увеличили до 150 тысяч рублей, а также расширили его возможности: теперь такой вычет можно получить на образование супруги. На учёбу каждого из детей социальные вычеты увеличили с 50 тысяч до 110 тысяч рублей.

Стандартные вычеты увеличатся с 2025 года. На второго ребёнка они вырастут на 1 400 рублей и составят 2 800 рублей, а на третьего и последующих детей – на 3 000 рублей, до 6 000 рублей. «Порог дохода, который действовал для применения таких вычетов, увеличен с 350 000 рублей до 450 000 рублей», – уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что по дорогостоящим видам лечения нет ограничений, поэтому к вычету принимается полная сумма понесённых расходов.

Напомним, что в 2025 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет на 46 тысяч рублей и составит 677 тысяч рублей, на второго ребёнка – на 61 тысячу рублей, до 894 тысяч рублей, если семья не получала денежную поддержку на первенца.

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