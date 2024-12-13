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Общество

Участники программы «Акселератор Псков» защитили свои проекты

Защита проектов участников программы «Акселератор Псков» состоялась в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Экспертному жюри было представлено 11 инициатив. В числе презентуемых работ приложение MealMate, которое поможет разнообразить меню тех, кто любит готовить, а также помогает следить за калориями, жирами, белками и углеводами и правильно питаться. Приложение Journey Buddy студенты предложили для путешественников: в нём пользователи могут легко найти попутчиков, основываясь на общих интересах и предпочтениях. Проект «Крылья знаний» нацелен на разработку программы, в которой обучение ведётся в форме увлекательного путешествия.

«Наша концепция основана на принципах игровой педагогики, что позволяет детям более эффективно усваивать новые знания и развивать необходимые навыки. Мы создаём среду, где каждый ребёнок может свободно исследовать, экспериментировать и проявлять свои творческие способности», – отметили разработчики.

Заместитель председателя комиссии по наставничеству «Опора России» Елена Николаева подчеркнула, что для ребят это первый опыт выступлений, когда их бизнес-идеи оценивают предприниматели, поэтому это очень ответственно и волнительно.

«Мне понравился проект с приложением о путешествии по нашей области, поскольку направление туризма у нас сейчас развивается. Если ребята, которые это приложение хотят разработать и внедрить, доведут дело до конца, то это будет неплохой успех. С этим проектом они могут внести некоторую изюминку, что-то новое в развитие нашей области», – добавила специалист.

Отметим, в тренингах студенческого «Акселератора Псков» приняли участие 450 студентов. В течение нескольких месяцев команды ребят разрабатывали стратегии дальнейшей проектной работы.

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