Участники программы «Акселератор Псков» защитили свои проекты

22:23, 13 декабря 2024, ПАИ

Защита проектов участников программы «Акселератор Псков» состоялась в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Экспертному жюри было представлено 11 инициатив. В числе презентуемых работ приложение MealMate, которое поможет разнообразить меню тех, кто любит готовить, а также помогает следить за калориями, жирами, белками и углеводами и правильно питаться. Приложение Journey Buddy студенты предложили для путешественников: в нём пользователи могут легко найти попутчиков, основываясь на общих интересах и предпочтениях. Проект «Крылья знаний» нацелен на разработку программы, в которой обучение ведётся в форме увлекательного путешествия.

«Наша концепция основана на принципах игровой педагогики, что позволяет детям более эффективно усваивать новые знания и развивать необходимые навыки. Мы создаём среду, где каждый ребёнок может свободно исследовать, экспериментировать и проявлять свои творческие способности», – отметили разработчики.

Заместитель председателя комиссии по наставничеству «Опора России» Елена Николаева подчеркнула, что для ребят это первый опыт выступлений, когда их бизнес-идеи оценивают предприниматели, поэтому это очень ответственно и волнительно.

«Мне понравился проект с приложением о путешествии по нашей области, поскольку направление туризма у нас сейчас развивается. Если ребята, которые это приложение хотят разработать и внедрить, доведут дело до конца, то это будет неплохой успех. С этим проектом они могут внести некоторую изюминку, что-то новое в развитие нашей области», – добавила специалист.

Отметим, в тренингах студенческого «Акселератора Псков» приняли участие 450 студентов. В течение нескольких месяцев команды ребят разрабатывали стратегии дальнейшей проектной работы.