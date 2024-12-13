Слёт студенческого актива СЗФО и Белоруссии открылся в Пскове

22:42, 13 декабря 2024, ПАИ

Особый слёт студенческого актива СЗФО и Республики Беларусь стартовал на площадке Псковского государственного университета сегодня, 13 декабря. Его участниками стали руководители управлений и отделов вузов по работе с молодёжью, представители студенческой молодёжи, участники творческих объединений и добровольческих отрядов из разных регионов СЗФО и Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

«Университет активно взаимодействует с регионом, и заявка на проведение слёта пришла от комитета по молодёжной политике Псковской области. Слёт полностью проектировала новая команда молодёжного управления нашего вуза. Сегодня здесь собрались лидеры своих университетов, те люди, которые двигают новые идеи и ведут других за собой других», – сказала проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева.

Организаторы отметили, что слёт проводится с целью сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в молодёжной среде путём развития сети межнациональных студенческих клубов, функционирующих на базе вузов, и выстраивания их системной работы.

«Псковская область – это регион, который богат своей историей, культурой и творческим потенциалом. Благодарю команду ПсковГУ за то, что вуз взял на себя ответственность провести такое серьёзное мероприятие для нашего региона. Уверен, что дни, которые вы проведёте в Псковской области, запомнятся вам надолго», – подчеркнул врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Добавим, впереди участников ждут дискусионные площадки, интерактивные лекции, обмен лучшими практиками органов студенческого самоуправления вузов различных регионов СЗФО и областей Республики Беларусь, встречи с экспертами и наставниками. В программе запланированы также стратегическая сессия, мастер-классы, экскурсии по Пскову.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.