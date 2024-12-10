Студактив СЗФО и Белоруссии соберётся в Пскове

19:47, 10 декабря 2024, ПАИ

ПсковГУ станет местом проведения Особого слёта студенческого актива СЗФО и Республики Беларусь. Мероприятие пройдёт с 13 по 15 декабря, сообщили в пресс-службе вуза.

Целью слёта является сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей в студенческой среде посредством развития сети межнациональных студенческих клубов, функционирующих на базе вузов, и выстраивание их системной работы. В числе участников руководители управлений, отделов по работе с молодёжью, студенты – всего около 150 человек.

В программе запланированы обучение, обмен лучшими практиками органов студенческого самоуправления вузов, встречи с экспертами и наставниками, форсайт-сессия, интерактивные лекции, мастер-классы, экскурсии по Пскову.

В задачи слёта входит организация школы студенческого актива, формирование у молодёжи стремления к духовному и физическому совершенству, спорту, здоровому образу жизни и активной жизненной позиции, а также создание условий для реализации творческих инициатив и раскрытия потенциала студенческой молодёжи.

Отметим, мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.