Михаил Ведерников рассказал о проведении Губернаторской новогодней ёлки в этом году

11:47, 14 декабря 2024, ПАИ

О проведении Губернаторской новогодней ёлки в этом году рассказал глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

26 и 27 декабря пройдёт ледовое представление «По щучьему велению». Показы будут в Ледовом дворце Пскова в 13:00 и в 16:00, а в Великих Луках в драматическом театре с 23 по 27 декабря будет идти спектакль «Серебряное копытце». Показы в разные дни запланированы на 10:00, 13:00 и 16:00.

Вместе с этим расширится категория детей, которым вручат сладкие новогодние подарки. «В частности, для всех детей мы подняли возраст до 17 лет включительно. Благодаря этому теперь подарки получат 32 тысячи детишек (из них более 14,5 тысячи – дети участников СВО). В прошлом году было 28 тысяч», – отметил глава региона.

Работу по обеспечению подарками семей участников СВО организует Фонд защитников Отечества (номер телефона – (+7 8112) 67-28-02). Остальные семьи могут получить угощения через центры социального обслуживания по месту своего проживания (в Пскове – в областном Центре семьи). Контакты можно увидеть по ссылке: https://social.pskov.ru/ob-upravlenii/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/centry-socialnogo-obsluzhivaniya.