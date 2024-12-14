95-летний юбилей празднует труженица тыла из Псковского района

12:48, 14 декабря 2024, ПАИ

95-летний юбилей празднует жительница деревни Фёдоровщина Псковского района Нина Игнатьева. Об этом глава муниципалитета Наталья Фёдорова пишет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Нина Петровна проживает в Фёдоровщине 80 лет, сюда она приехала после Великой Отечественной войны, во время которой трудилась в тылу, приближая Победу. Имеет статус труженика тыла. Многие годы она работала в местной пекарне, обеспечивая хлебобулочными изделиями ближайшие деревни Логозовской волости. Есть двое детей и внуков.

«От всего сердца желаю Нине Петровне крепкого здоровья, любви и заботы близких! Пусть в доме царят покой, уют и гармония!» – отметила глава Псковского района Наталья Фёдорова.