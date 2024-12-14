Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы

15:22, 14 декабря 2024, ПАИ

Очередная группа контрактников из Псковской области оправилась на прохождение службы в Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Перед этим был проведён инструктаж, выданы форма и сухпайки. Род войск будет зависеть от профессии, возраста и подготовки подписавших контракт псковичей.

Добавим, что сегодня при поступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему.

Ещё одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников составляет от 210 тысяч рублей. Также им предоставляется оплачиваемый 30-дневный отпуск. Псковичам, желающим поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу Псков, улица Первомайская, дом 38.