Лебеди используют дороги в Себеже как взлётную полосу

16:49, 14 декабря 2024, ПАИ

Лебеди используют дороги в Себеже как взлётную полосу. Видеозаписью необычного полёта поделилась жительница Себежского района Елена Тигинян с редакцией газеты «Призыв».

Дороги Себежа служат не только для передвижения машин, но и являются взлётными полосами для местных лебедей. И что самое главное, никто им запретить пользоваться проезжей частью не может.

«Ничего необычного. Просто Себеж, будний день», – подписала видео автор.