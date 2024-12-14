Лебеди используют дороги в Себеже как взлётную полосу
Лебеди используют дороги в Себеже как взлётную полосу. Видеозаписью необычного полёта поделилась жительница Себежского района Елена Тигинян с редакцией газеты «Призыв».
Дороги Себежа служат не только для передвижения машин, но и являются взлётными полосами для местных лебедей. И что самое главное, никто им запретить пользоваться проезжей частью не может.
«Ничего необычного. Просто Себеж, будний день», – подписала видео автор.
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