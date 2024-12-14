Снегурочка из Псковской области поздравила детей с наступающим Новым годом у самого высокого колеса обозрения в Европе
Снегурочка из Идрицы, Себежского района Псковской области вместе с главным Дедом Морозом Москвы поздравила детей с наступающим Новым годом у самого высокого колеса обозрения в Европе «Солнце Москвы». Об этом пишет газета «Призыв».
Впереди у пары волшебников ещё два мероприятия – 20 декабря, когда в столице пройдёт открытие ёлки, а также 24 декабря.
Напомним, 4 января в Псков прибудет поезд Деда Мороза.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 декабря 2024
Снегурочка из Псковской области поздравила детей с наступающим Новым годом у самого высокого колеса обозрения в Европе