Снегурочка из Псковской области поздравила детей с наступающим Новым годом у самого высокого колеса обозрения в Европе

20:09, 14 декабря 2024, ПАИ

Снегурочка из Идрицы, Себежского района Псковской области вместе с главным Дедом Морозом Москвы поздравила детей с наступающим Новым годом у самого высокого колеса обозрения в Европе «Солнце Москвы». Об этом пишет газета «Призыв».

Впереди у пары волшебников ещё два мероприятия – 20 декабря, когда в столице пройдёт открытие ёлки, а также 24 декабря.

Напомним, 4 января в Псков прибудет поезд Деда Мороза.