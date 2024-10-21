4 января в Псков прибудет поезд Деда Мороза: когда откроется продажа билетов, что покажут детям

15:09, 21 октября 2024, ПАИ

4 января в Псков прибудет поезд Деда Мороза, сообщается на сайте праздничного состава. В этом году поезд начнёт своё путешествие 11 ноября в Великом Устюге, 19 ноября он окажется в Тайшете. Последней станцией в путешествии по России 11 января тоже станет Великий Устюг, где находится резиденция зимнего волшебника.

Продажи билетов откроются за 30 суток до прибытия поезда в тот или иной город, где предусмотрена стандартная программа. Время открытия продаж - 9:00 по московскому времени. Приобрести билет можно только на сайте ОАО «Российские железные дороги» rzd.ru в специальном разделе.

При покупке билета необходимо ввести данные ребенка! Если были введены данные сопровождающего, то билет необходимо переоформить. Проход на посещение программы возможен только при наличии свидетельства о рождении на ребенка.

Для приобретения доступны два вида билетов: только для ребёнка от 6 до 13 лет; для ребенка (от 3 до 5 лет) и сопровождающего взрослого (от 14 лет).

В стоимость билета «Передвижная резиденция Деда Мороза» входит: анимационная программа в поезде; встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в передвижной резиденции Деда Мороза; подарок от Деда Мороза только для ребёнка; чаепитие; открытка для отправки друзьям, родным.

Без покупки билета можно посетить вагон-ресторан, вагон-буфет и вагон-лавку с фото-купе, где можно приобрести подарки от Деда Мороза, сувенирную продукцию Великого Устюга и Костромы, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или друзьям и близким по всей стране.