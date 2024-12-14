Почти 15 млрд НДФЛ поступило в консолидированный бюджет Псковской области

22:31, 14 декабря 2024, ПАИ

14,9 миллиарда рублей поступило в консолидированный бюджет Псковской области за прошедшие 11 месяцев 2024 года. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

С января по ноябрь текущего года сумма взносов налогов на доходы физических лиц, которые внесли псковичи, выросла на 21 %, что на 2,6 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из-за роста средней заработной платы прирост поступлений НДФЛ составил 2,3 миллиарда рублей. 156 миллионов рублей принёс рост дивидендных выплат, а увеличение доходов физлиц, подлежащих самостоятельному декларированию, составил 78 миллионов рублей.

Напомним, что в 2025 году увеличатся размеры стандартных налоговых вычетов. На второго ребёнка они вырастут до 2 800 рублей, а на третьего и последующих – до 6 000 рублей, а порог дохода для применения таких вычетов поднимется до 450 тысяч рублей.