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Экономика

Специалисты рассказали, как просто получить социальный налоговый вычет в 2025 году

Чтобы получить социальный налоговый вычет в упрощённом порядке за оплату медицинских, образовательных, физкультурно-оздоровительных услуг, а также за добровольное страхование жизни и пенсии или пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения, налогоплательщик может написать заявление в налоговый орган. В нём он должен указать, что оплатил услугу, за которую хочет получить вычет.

По сведениям, которые поступили в электронном виде в 2024 году и прошли контроль, налоговый орган сформирует заявление о получении социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощённом порядке и опубликует его в личном кабинете налогоплательщика, после чего человеку останется его подписать и направить в отделение налоговой.

Напомним, что воспользоваться подобным способом получения социально-налоговых вычетов могут налоговые резиденты, чей доход облагается налогом, поставщики социально значимых услуг и граждане, которые подключены к личному кабинету на сайте ФНС.

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