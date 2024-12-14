Специалисты рассказали, как просто получить социальный налоговый вычет в 2025 году

23:17, 14 декабря 2024, ПАИ

Чтобы получить социальный налоговый вычет в упрощённом порядке за оплату медицинских, образовательных, физкультурно-оздоровительных услуг, а также за добровольное страхование жизни и пенсии или пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения, налогоплательщик может написать заявление в налоговый орган. В нём он должен указать, что оплатил услугу, за которую хочет получить вычет.

По сведениям, которые поступили в электронном виде в 2024 году и прошли контроль, налоговый орган сформирует заявление о получении социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощённом порядке и опубликует его в личном кабинете налогоплательщика, после чего человеку останется его подписать и направить в отделение налоговой.

Напомним, что воспользоваться подобным способом получения социально-налоговых вычетов могут налоговые резиденты, чей доход облагается налогом, поставщики социально значимых услуг и граждане, которые подключены к личному кабинету на сайте ФНС.