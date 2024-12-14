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Экономика

Почти три тысячи псковичей получили налоговый вычет в 2024 году

2 989 псковичей получили налоговый вычет в 2024 году, что в 4,9 раза больше, чем двумя годами ранее. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Предоставление вычетов в упрощённом порядке, которые позволяют вернуть уплаченный налог без заполнения декларации и сбора подтверждающих документов, начали внедрять с 2021 года по имущественным и инвестиционным вычетам.

В 2022 году таким способом воспользовалось 607 налогоплательщиков, в 2023 году – 1 719, а в 2024 году число людей выросло почти в пять раз.

С 2025 года налоговые вычеты можно будет получить на обучение, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также на уплату пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

Воспользоваться упрощённым способом получения социально-налоговых вычетов могут люди, которые являются налоговыми резидентами и имеют официальный доход, облагаемый налогом. К ним же относятся граждане, которые подключены к личному кабинету на сайте ФНС, и поставщики социально значимых услуг.

Чтобы получить социально-налоговый вычет в упрощённом порядке в будущем году, налогоплательщик должен будет подать заявление в произвольной форме в организацию, где получает услугу, и подписать его с одобренной суммой налогового вычета в своём личном кабинете.

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