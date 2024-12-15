Сильный мокрый снег обрушится на Псковскую область 16 декабря
О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«Утром, в 07:00–10:00, и в первой половине дня 16 декабря в Псковской области ожидается сильный мокрый снег», – отмечается в сообщении.
Добавим, что также 16 декабря в регионе ожидаются до –6 градусов и гололедица.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 декабря 2024
Здоровый сон и снижение уровня стресса: о пользе прогулок зимой рассказали псковичам
15 декабря 2024
Михаил Ведерников: Сегодня на передовой вместе с военнослужащими находится много журналистов, которые доносят до нас правду
15 декабря 2024
Ветераны боевых действий из Псковской области отдохнули в белорусском санатории с помощью фонда «Защитники Отечества»