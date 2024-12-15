Сильный мокрый снег обрушится на Псковскую область 16 декабря

14:32, 15 декабря 2024, ПАИ

О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«Утром, в 07:00–10:00, и в первой половине дня 16 декабря в Псковской области ожидается сильный мокрый снег», – отмечается в сообщении.

Добавим, что также 16 декабря в регионе ожидаются до –6 градусов и гололедица.