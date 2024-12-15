Стали известны подробности ДТП с микроавтобусом в Куньинском районе
Стали известны подробности ДТП, которое произошло на 449-м километре трассы Москва – Балтия у деревни Ущицы Куньинского района 14 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Именно из-за этого машина въехала в дорожное ограждение.
В результате ДТП пострадали 35-летний мужчина, 36-летняя женщина и 22-летний молодой человек, которого госпитализировали в больницу.
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