Порывы ветра до 20 метров в секунду ждут жителей Псковской области 16 декабря
Об ещё одном неблагоприятном погодном явлении, которое будет 16 декабря, предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные регионального гидрометцентре.
«16 декабря, начиная с 9:00 – 12:00 часов, по Псковской области ожидается усиление юго-западного, южного ветра с переходом во второй половине дня к западному, северо-западному направлению, порывы будут 15-20 метров в секунду», – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что сильный мокрый снег обрушится на Псковскую область 16 декабря.
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