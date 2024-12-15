Порывы ветра до 20 метров в секунду ждут жителей Псковской области 16 декабря

16:07, 15 декабря 2024, ПАИ

Об ещё одном неблагоприятном погодном явлении, которое будет 16 декабря, предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные регионального гидрометцентре.

«16 декабря, начиная с 9:00 – 12:00 часов, по Псковской области ожидается усиление юго-западного, южного ветра с переходом во второй половине дня к западному, северо-западному направлению, порывы будут 15-20 метров в секунду», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сильный мокрый снег обрушится на Псковскую область 16 декабря.