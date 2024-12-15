В гостях у бобров. Как готовились к зиме лучшие строители плотин

18:10, 15 декабря 2024, ПАИ

Практически на каждой рыбалке постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный встречается с бобрами или со следами их жизнедеятельности. Очень интересные животные – осторожные, трудолюбивые, талантливые. На водоёмах Псковской области их десятки тысяч.

Ни туда и ни сюда

Межсезонье… Тоскливые дни для любителей рыбалки: воды уже нет, прочного льда ещё нет. И продолжительность этого периода всегда разная, и в этом году межсезонье, похоже, затягивается. А в прошлом году, припоминаю, мы вышли на первый лёд 21 ноября, а в этот же день на Великой рыболовы ещё с лодок рыбачили, правда, тогда к концу дня они с трудом на берег выбрались: лёд на глазах нарастал. Ну а пока ни туда и ни сюда, остаётся только ждать и вспоминать о прошедших рыбалках. На минувший сезон открытой воды грех жаловаться: отличный сезон! Правда, судак немного подвёл, но с остальными видами рыб проблем не было, особенно щука порадовала и удивила. Удивляли не только рыбы, но и птицы – чего стоит только неприятная встреча с бакланами. А ещё бобры. Казалось бы, много уже о них знаем, почти на каждой рыбалке с ними пересекаемся, но новая встреча – и новые удивления…

Работяги-лесорубы

Как-то так получилось, что о последней рыбалке этого года на нашем любимом лесном озере в Гдовском районе почти и рассказать нечего: щука клевала плохо, по берегам появились первые ледяные закрайки, через пару дней на воду уже и не выйти. Но запомнились бобры-работяги и их уникальные способности запросто заваливать толстые деревья. Но если до этого дня я был уверен, что саблезубые грызут и валят только лиственные деревья, а потом питаются их ветками и веточками, то сегодня познания мои расширились.

Оказывается, они не хуже заправских лесорубов валят хвойные деревья и питаются их корой. Тому подтверждением две взрослые сосны на юго-восточном берегу нашего озерка, сваленные в воду и почти начисто «выбритые» на всей двадцатиметровой длине. Притом стволы этих двух деревьев были так искусно обработаны, будто на деревообрабатывающем предприятии эти брёвна пропустили через оцилиндровочный станок – настолько гладко они освободили их от коры, просто добела.

И быстро, наверное, это сделали – может, за ночь, может, за две, потому как очень свежий и однообразный свежеоструганный цвет был у этих двух обрушенных корабельных сосен. Но что любопытно, коры этой нигде рядом не было видно – ни на воде, ни на дне под деревьями: вода в это время года прозрачная – и ни щепок, ни опилок. Наверное, или всё съели, или утащили к себе в дом, благо он буквально в трёх метрах от этих сосен оказался. И ещё характерных хаток в этом месте не наблюдалось. Я был уверен, что обязательно увижу их крепкий дом где-нибудь неподалёку. Но ни рядом, ни в одной стороне, ни в другой я их хаток так и не обнаружил. Но когда выбрался на берег, то сразу же и понял: их жилище под моими ногами – и ходов, и нор бобровых, разбегающихся в разные стороны, было в избытке, того и гляди, что где-нибудь прямиком к ним и провалишься. С такими проектами бобрового градостроительства я раньше как-то не встречался…

Архитекторы и строители…

Может, и была возвышающаяся бобровая хата в этом месте, но давно. Почему я так думаю? Да потому, что вот уже семь лет наблюдаю за одним из бобровых «высотных зданий» на реке Желче. Появилось оно тогда для нас неожиданно быстро: ещё неделю назад на этом месте ничего не было – а сегодня добротная хата в основании не менее пяти метров в диаметре и почти трёхметровой высоты возвышалась над тихой заводью. Не утерпел я тогда и на лодке обошёл её с трёх сторон, внимательно осмотрел и даже, выбравшись из лодки, вскарабкался на бобровую новостройку. Размер всех нас просто поразил, никогда такого огромного бобрового дома мы ранее не видели, да и после этого тоже не встречали. Это сколько же веток, палок, брёвен и скрепляющих материалов (глины, земли) ушло на этот «небоскрёб». Тонна, две, а то и больше. И это только наша дилетантская оценка. И как они на такую высоту забирались, ведь ни кранов, ни какой другой строительной техники у них нет. А фундамент, а ходы-выходы? Да много чего там у бобров имеется, и для обустройства всего стройматериалов требуется немало. Мощный дом-крепость тогда соорудили эти самые крупные грызуны нашего региона.

Позже, регулярно проплывая мимо этого шедевра бобростроительства примерно в одно и то же осеннее время, стали замечать, что ежегодно бобровая хатка даёт серьёзную усадку. И по прошествии вот уже семи лет «крыша» этого дома возвышается над водой уже не более чем на метр. А ведь было ого-го! Так, может, когда-то и на берегу нашего озера была бобровая хата с высокой крышей, но дала усадку, заросла травой, мхом и стала почти незаметным бугорком. Ну а как на самом деле – только природа-матушка знает.

Бобры… Они часто пересекают водный путь рыболовам, наблюдают за нами, пугают нас и подают сигнал опасности своим собратьям громким шлепком своего хвоста о воду. Развелось их за последние полтора десятка лет на водоёмах Псковской области довольно много. Да оно и понятно: ни воротники, ни шапки бобровые никому сейчас не нужны, вот охотники и потеряли интерес к добыче бобра. А в природе, кроме человека, врагов у него немного. Прекрасно чувствуют себя одни из самых крупных грызунов в мире (вторые по величине после южноамериканской капибары) в реках и озёрах Псковской области.

Наша справка

Начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Павел Андреев: «В 2014 году бобров в Псковской области было 19 200 особей, по состоянию на 1 апреля 2024 года – 16 728 особей. Уровень популяции бобров стабильно высокий».

Даже в лютые морозы температура в жилище бобров не опускается ниже +5 градусов.