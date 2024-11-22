В шаге от катастрофы: бакланы заполонили псковские водоёмы

22:00, 22 ноября 2024, ПАИ

Полчища больших чёрных птиц оккупировали псковские водоёмы. Бакланы поедают рыбу в огромных количествах, из-за них гибнут деревья в прибрежной зоне, и они являются носителями опасных, ещё не изученных болезней. Как появилась проблема и что с этим делать, рассказывает постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный.

Озеро радости

Для чего мы ездим на рыбалку? Для того чтобы отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, полюбоваться живописной природой, а если ещё и рыба клюёт, то жизнь сразу становится веселее и радостней. Озёр и рек в Псковской области много: географы утверждают, что у нас их более четырёх тысяч. Но далеко не на каждом водоёме можно встретить все 33 удовольствия, перечисленные выше: то одного нет, то другого, но чаще всего недостаёт главного – рыбы. А поэтому, повстречав красивое, не всем доступное, да ещё и рыбное озеро, его нужно беречь и лелеять. Что наш небольшой коллектив псковских рыболовов-любителей и делает. Есть такое в Гдовском районе: и красивое, и рыбное – в общем, всё по списку.

Бережём его как можем: со случайными залётными браконьерами-сеточниками справляемся своими силами, не мусорим и другим не позволяем, хотя чужие здесь редкие гости, и широко не распространяемся о «своём» озере. Оно очень капризное, с постоянной загадкой, может «промолчать» несколько рыбалок подряд, а потом выстрелить или даже взорваться, как было совсем недавно. И каждый раз, наслаждаясь там рыбалкой, хочется, чтобы так продолжалось многие годы. Удивительное озеро, приносящее радость. Но в этом году к нашему озеру подкралась серьёзная угроза, и до беды, по нашей оценке, осталось недолго – пять-шесть лет…

Катастрофа неизбежна?

Бакланы. Именно они несут многочисленные угрозы. Эти довольно крупные и вредные птицы добрались и до нашего озерца. Колония примерно из сотни чёрных птиц облюбовала наш водоём и поселилась на его берегах. Ещё в прошлом году мы их видели только пролетающими мимо в количестве не более трёх–пяти птиц. А в этом году катастрофа!

На одной из летних рыбалок ранним тихим утром мы на середине озера заметили непонятное большое тёмное пятно. С берега было не разобрать, что это такое, но как только мы вышли на воду, я направил свою лодку в ту сторону и, пройдя пару сотен метров, понял: это «фашисты» – так мы с товарищем когда-то обозвали бакланов, увидев у полуострова Мтеж неисчислимую армаду этих птиц. Картина тогда была жуткая. Сидящие на воде бакланы меня дожидаться не стали, а дружно и с шумом поднялись с воды, сделали кружок над озером и удалились в западном направлении. Но через полчаса они опять вернулись и расселись на берегу, так и просидев там, пока мы не уехали. Из-за этих противных и прожорливых птиц теперь тут рыбки точно поубавится.

На водоёмах в юго-западной и западной частях Псковской области, особенно за последние 15 лет, расплодилось несметное количество бакланов, и вред в первую очередь рыбному хозяйству от них огромный. Каждый баклан в среднем за день съедает 500–800 граммов рыбы, 80 % его рациона составляет только рыба. Эти проглоты могут за пять-шесть лет запросто выесть всю рыбу в «нашем» небольшом озерце.

Именно такую тревогу несколько лет назад высказывал по поводу отдельных озёр Себежского национального парка старший научный сотрудник СНП, орнитолог Сергей Фирсов. В своих научных работах Сергей Анатольевич написал о псковских бакланах всё от первого их упоминания, первого появления на наших водоёмах до сегодняшних дней. Ещё 70 лет назад никто не видел этих птиц в наших краях. И вот за этот очень короткий по научным меркам период бакланы из редкого вида развились до вида, регулярно гнездящегося на территории Псковской области. Скорость заселения псковских территорий большими бакланами и их размножение угрожающие. Это экспансия, нашествие! Такие выводы делает в своих работах учёный-орнитолог.

И мы, рыболовы-любители, регулярно бывая на водоёмах, с этими выводами полностью согласны. С бакланами надо что-то делать. Например, менять правила охоты, поощрять охотников и прочее, чтобы регулировать численность этих птиц в сторону уменьшения. Иначе эти заморские пеликаны сожрут всю нашу рыбу, и в первую очередь в небольших замкнутых озёрах. Ощутит это и рыболовный промысел на Псковском, Тёплом и Чудском озёрах. Более того, карельские учёные, до чьих озёр тоже добрались эти птицы, обнаружили в их организмах неизвестные виды опасных и пока никем не изученных болезней. Об этом уже много сказано.

Голубые… сосны

Но и это не всё. От бакланов исходит ещё одна очень большая вредность: селясь на деревьях целыми колониями, птицы своими экскрементами способствуют образованию сухостоя и гибели леса по берегам водоёмов. Приведу пример. Вы видели голубые ели? Большинство из вас ответят утвердительно. А голубые сосны? Нет? А я видел. И именно на берегу «нашего» озера. И очень удивился. Этой осенью, в конце октября, рыбача там после большого перерыва, на противоположном берегу я заметил ряд необычных сосен: их хвоя приобрела благородный голубой цвет. Голубые ели – это красиво. Голубые сосны, наверное, тоже красиво. Но таковых в природе не замечено. Что же это за цвет такой необычный появился у наших псковских сосен? Выбрав паузу в рыбалке, я подплыл к самому берегу с этими экзотическими деревьями.

И мне сразу стало всё понятно. Первое: в нос ударил резкий запах птичьего помёта. Второе: я увидел на более чем стометровой береговой линии острова под высоченными соснами землю, траву, кусты, загаженные экскрементами светло-серого цвета. Отходов жизнедеятельности бакланов, а именно они здесь сидят днями и, возможно, ночами, там столько, что я не отважился выйти на берег и рассмотреть подробнее. Но и так было понятно, что причиною изменения цвета сосновой хвои явился именно переизбыток бакланьего помёта на корневой системе сосен. И их поголубевший цвет – это признак начала гибели стройных как минимум 50-летних деревьев. Сколько наши сосны ещё продержатся? Год? Два? Вряд ли больше. Сначала они засохнут, превратятся в древесные скелеты, а потом и рухнут в воду или на землю, преждевременно и бесполезно закончив свою жизнь. И не одно там такое дерево, и не десять. Думаю, эти сосны (а они самые высокие на всём берегу и располагаются в стороне от туристических и рыбацких стоянок, в стороне от дороги) были специально облюбованы бакланами для своих целей, а именно для удобного рассаживания на сухих, высоких и прочных (пока) деревьях, чтобы оттуда наблюдать за водоёмом и в удобный момент совершать массовое нападение на косяки рыб.

«Ну и сволочь этот человек!»

Пока мы рыбачили, не вся стая бакланов, но самые смелые из них несколько раз садились на воду в дальнем от нас углу. Но и туда мы иногда заплывали и не специально, но распугивали их. Естественно, птицам это не нравилось, они взлетали, долго кружили над озером и тесно усаживались на небольшом участке открытого берега. Они продолжали наблюдать за нами, переговаривались, бакланили по-своему и, видимо, были очень недовольны нашим присутствием. А когда я под их пристальными взглядами иногда выуживал рыбину из воды, то отчётливо слышал их низкие звуки недовольного ворчания. Мне казалось, что они возмущались и говорили на своём языке: «Вот сволочь этот человек, опять нашу рыбу поймал!»

По берегу я к ним, к месту сидения, тоже пытался подобраться, хотел сделать несколько снимков этих вредных пришельцев, но попытка не удалась. Не без труда преодолел через лес и кустарник около 200 метров, а остававшиеся метров тридцать пройти не удалось: начиналось болото, заросли камышей, а моя обувь к этому готова не была.

Проблему понимаем, но...

Много, очень много, чрезвычайно много развелось атлантических бакланов на псковских водоёмах. Я не орнитолог, не учёный, а потому могу только предполагать, что это такое и почему происходит в природе. Вероятнее всего, глобальное потепление тому причина. В одном только я твёрдо уверен: с регулированием численности бакланов надо что-то делать.

Интересно, а что об этом думают в соответствующих структурах власти? А, пожалуй, ничего не думают. Летом прошлого года на одной из встреч с журналистами вопрос о нашествии атлантических бакланов на водоёмы Псковской области я задал тогда ещё председателю комитета по ветеринарии Псковской области Вере Баданиной. В ответ услышал, что это очень серьёзный и большой вопрос, который требует глубокого обсуждения и к нему надо будет вернуться отдельно. Наметили обсудить эту проблему в конце осени. Но вернуться к этому вопросу не получилось: в октябре Баданина ушла на заслуженный отдых. А с новым руководителем комитета лично я ещё ни разу и нигде не пересекался.

Единственный кроме Сергея Анатольевича Фирсова, кого я знаю, кто ещё бил тревогу везде, где только можно, – это был всеми уважаемый, ныне покойный, Юрий Александрович Пушкарь, председатель ассоциации промысловых рыболовов «Псковрыбхоз». Он об этом поднимал вопрос и на учёных советах в Северо-Западном территориальном управлении ФАР, и на межправительственной сессии «Россия – Эстония», и на всевозможных круглых и квадратных столах. Все как бы понимали проблему, но никаких решений или планов так и не родилось.