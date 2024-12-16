Жители Псковской области стали чаще оформлять каско

13:17, 16 декабря 2024, ПАИ

Клиенты СберСтрахования в Псковской области за 10 месяцев 2024 года оформили 206 договоров каско, что на 39 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Спрос на полисы каско от СберСтрахования вырос во всех регионах работы Северо-западного тербанка. За 10 месяцев 2024 года показатель в среднем по тербанку увеличился на 18 %.

При этом больше всего полисов каско оформили жители Санкт-Петербурга – 66 % от всех договоров каско, заключённых в регионах работы Северо-Западного территориального банка, и 14 % от всех полисов каско, оформленных в СберСтраховании за период январь–октябрь 2024 года. Самыми страхуемыми марками в городе стали Kia (14 %), Hyundai (9 %), Mitsubishi (7 %), Toyota (6 %) и Changan (5 %).

На всей территории работы Северо-Западного банка самой страхуемой маркой также стала корейская Kia, на неё пришлось 12 % от всех заключённых полисов каско. Также в топ-5 популярных марок по страхованию каско вошли Hyundai (9 %), Mitsubishi (7 %). Changan (6 %) и Chery (6 %).

«В реалиях временных сложностей с поставками запчастей ремонтировать авто самостоятельно становится довольно проблематично как с точки зрения сроков, так и стоимости. Это делает каско ещё более ценным инструментом заботы о своём автомобиле. Мы видим это на динамике своего портфеля. Так спрос на каско в регионах работы Северо-Западного банка вырос на 18 %. При этом в отдельных его областях существенно сильнее. Например, в республике Коми рост количества оформленных полисов составил 75 %, в Карелии – 65 % и в Мурманской области – 55 %. Каско позволит быстро вернуть автомобилю его первозданный вид и будет полезным подспорьем для любого водителя независимо от его навыков и опыта вождения», – отметил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков.

«В Санкт-Петербурге средняя выплата по каско за 10 месяцев 2024 года составила 153 тысячи рублей. Без такой защиты устранить последствия при ДТП, угоне, повреждениях на парковке или в результате стихийного бедствия обычно обходится весьма дорого. А с нашим каско можно ещё и выбрать, от каких ситуаций защититься в зависимости от своих потребностей, и не переплачивать за лишние опции», – подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.