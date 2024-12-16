Бои роботов, анимированные открытки, химические опыты: «Фестех» прошёл в Пскове

Фестиваль инженерно-технического творчества «Фестех» прошёл в детском технопарке «Кванториум. Псков».

В рамках фестиваля состоялись знакомство с деятельностью технопарка, мастер-классы и лекции. Гости мероприятия сами разработали анимированную открытку, маску в дополненной реальности, стали участниками мастер-класса по созданию новогодней игрушки с помощью лазерного станка и 3D-ручки, а также попробовали себя в роли учёного в химической лаборатории. Кроме того, в «Кванториуме» работали различные интерактивные зоны: бои роботов, 3D-печать, настольные игры и многое другое. Об этом – в фоторепортаже Андрея Степанова.