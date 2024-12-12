Фестиваль инженерно-технического творчества пройдёт в Пскове

17:30, 12 декабря 2024, ПАИ

Фестиваль инженерно-технического творчества «Фестех» пройдёт в детском технопарке «Кванториум. Псков» 15 декабря. Мероприятие продлится с 12:00 до 17:00. Участие бесплатное, предварительная запись не требуется, сообщили ПАИ в детском технопарке.

В рамках фестиваля пройдут знакомство с деятельностью технопарка, мастер-классы и лекции. Так, гости мероприятия смогут разработать анимированную открытку, маску в дополненной реальности, смогут принять участие в мастер-классе по созданию новогодней игрушки с помощью лазерного станка и 3D-ручки, а также попробуют себя в роли учёного в химической лаборатории. Кроме того, в «Кванториуме» будут работать и другие интерактивные зоны: бои роботов, 3D-печать, настольные игры и многое другое.

Фестиваль инженерно-технического творчества «Фестех» пройдёт уже в третий раз. «Радует, что это мероприятие объединяет людей, ведь многие приходят к нам семьями и отлично проводят время, знакомятся с нашими направлениями и проектами», – отметила директор детского технопарка Надежда Григорьева.