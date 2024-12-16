Четыре месяца исправительных работ получил житель Пыталовского округа за неуплату алиментов

17:09, 16 декабря 2024, ПАИ

Четыре месяца исправительных работ получил 48-летний житель Пыталовского округа за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Суд выяснил, что мужчина уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Но тем не менее подсудимый умышленно с февраля по май не исполнял обязанность по выплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. В результате уклонения от уплаты алиментов сумма задолженности составила около 50 тысяч рублей.

В итоге подсудимому назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.