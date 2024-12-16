Итоги «Зимней инженерной школы» подвели псковский и белорусский вузы

18:40, 16 декабря 2024, ПАИ

В Минской области впервые был реализован проект «Зимняя инженерная школа». Его участниками стали 20 студентов Колледжа ПсковГУ и 20 учащихся лицея Белорусского национального технического университета. Ребята получают технические и ИТ-специальности, а также занимаются в профильных инженерных классах. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Программа повышения квалификации «Разработка Android-приложений» разработана Псковским государственным университетом совместно с БНТУ. Целью проекта стало укрепление связей между молодыми инженерами России и Республики Беларусь, вовлечение учащихся учреждений среднего образования в научно-образовательную и проектную университетскую среду, продвижение инженерно-технического творчества в интересах Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства.

Как отметили организаторы, уникальность проекта заключается в том, что в едином коллективе объединены студенты разных вузов и стран под задачи опережающей подготовки инженерных кадров, для выстраивания производственной кооперации и популяризации российских технологических решений, а также отечественного оборудования и материально-технической базы.

«Зимняя инженерная школа» стартовала 9 декабря и включила в себя три трека. В рамках образовательного направления для ребят были организованы тематические лекции преподавателей ПсковГУ и БНТУ. Будущие инженеры освоили алгоритмы проектирования, принципы взаимодействия с пользователем, познакомились с базовыми концепциями и понятиями в сфере разработки Android-приложений.

Для участников также были организованы профориентационные встречи. В частности, студенты Колледжа ПсковГУ и лицеисты БНТУ познакомились с вице-президентом по управлению персоналом АФК «Система» Светланой Матвеевой и ректором ПсковГУ Натальей Ильиной. Ребята обсудили с гостями свои профессиональные планы и интересы, поделились впечатлениями от участия в проекте. Светлана Матвеева поблагодарила организаторов школы за развитие международных связей в области инженерных наук.

«Вы сейчас находитесь в том возрасте, когда формируете профессиональную траекторию, когда очень важно получать знания и умения в выбранной сфере. Став инженерами, вы сможете сделать жизнь для себя и вокруг технологично-продвинутой, более комфортной и приблизить будущее к настоящему. Участие в проекте позволило вам подружиться – пусть эти связи останутся с вами надолго и помогают вам в любых начинаниях на благо наших стран», – отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Реализация проектного трека предполагала получение знаний и навыков бизнес-планирования, финансового моделирования, презентации идеи. Кроме того, ребята в составе восьми международных команд под руководством опытных наставников в течение недели разрабатывали собственные приложения. В финале обучения участники представили их экспертному жюри.

По итогам защит были определены три проекта-победителя. Первое место получило приложение «Генерация подарков». В основе идеи лежит интегрированная нейронная сеть. Как отметили студенты-разработчики, приложение анализирует интересы пользователя на основе заполненной анкеты и предлагает варианты подарков, которые соответствуют предпочтениям, бюджету и другим критериям. Например, если человек увлекается спортом или искусством, генератор подберет подарки, которые точно попадут в цель. Оно будет полезно как для личных нужд, так и для корпоративных клиентов, ищущих универсальные решения.

На втором месте – мобильная платформа для онлайн-курсов, которая полностью ориентирована на использование со смартфонов. Это решение позволяет людям обучаться без необходимости доступа к компьютеру. В приложении можно найти курсы по различным направлениям, просматривать уроки в виде видео и текстовых материалов, проходить тесты и общаться с преподавателями. Уникальная особенность платформы заключается в том, что весь процесс обучения сосредоточен на мобильном устройстве, что делает знания доступными буквально «на кончиках пальцев».

Третье место экспертное жюри присудило идее Geoexplore. Это интерактивное приложение для путешественников и исследователей. Оно помогает находить достопримечательности, природные объекты или малозаметные, но интересные места. Пользователи могут добавлять свои маршруты, делиться впечатлениями и оценивать места, которые они посетили. Благодаря встроенной геолокации приложение определяет местоположение человека и предлагает маршруты, подходящие для его текущего региона.

Добавим, проект реализован в рамках образовательной деятельности Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства при поддержке АФК «Система». Все участники получили сертификаты о повышении квалификации.

Напомним, ПИШ Союзного государства создана в 2022 году на базе двух вузов – Псковского государственного университета и Белорусского национального технического университета. Миссией школы является укрепление экономического суверенитета России и Республики Беларусь в результате разработки и внедрения инноваций, импортозамещения высокотехнологичных систем и подготовки высококвалифицированных кадров в области мехатроники, робототехники и материаловедения. Проект является одним из значимых примеров сотрудничества двух стран в сфере высшего образования и направлен на подготовку межотраслевого инженера-2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты для станкостроительной промышленности Союзного государства.