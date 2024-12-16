Неблагоприятное явление прогнозируют в Псковской области ночью 17 декабря

20:15, 16 декабря 2024, ПАИ

О неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается 17 декабря, предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

«Ночью 17 декабря местами в Псковской области сохранится западный, северо-западный ветер с порывами до 15–18 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шквальный ветер, мокрый снег и гололедицу прогнозируют на территории Псковской области 17 декабря.