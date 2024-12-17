До -8 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью

11:06, 17 декабря 2024, ПАИ

18 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Ночью в большинстве районов пройдёт снег, днем – небольшой снег, в том числе мокрый. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -3...-8 градусов, днем 0…-4 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.