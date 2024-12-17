Псковские росгвардейцы передали партию конфискованного оружия для нужд СВО
Передача изъятого гладкоствольного оружия для выполнения задач в зоне специальной военной операции прошла в Управлении Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы передали 87 конфискованных охотничьих ружей 12-го калибра в одну из воинских частей. Эти ружья являются эффективным средством борьбы с небольшими вражескими беспилотниками.
Псковичи могут добровольно помочь, сдав зарегистрированное гражданское оружие для нужд Вооруженных сил. Для этого необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту учёта или заполнить специальную форму на официальном сайте Росгвардии.
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