Псковские росгвардейцы передали партию конфискованного оружия для нужд СВО

12:29, 17 декабря 2024, ПАИ

Передача изъятого гладкоствольного оружия для выполнения задач в зоне специальной военной операции прошла в Управлении Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы передали 87 конфискованных охотничьих ружей 12-го калибра в одну из воинских частей. Эти ружья являются эффективным средством борьбы с небольшими вражескими беспилотниками.

Псковичи могут добровольно помочь, сдав зарегистрированное гражданское оружие для нужд Вооруженных сил. Для этого необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту учёта или заполнить специальную форму на официальном сайте Росгвардии.