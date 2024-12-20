Пора в Питер! Расписание автобусов в новогодние каникулы обновлено

14:27, 20 декабря 2024, ПАИ

Большинство псковичей уже определились с планами на новогодние поездки в Санкт-Петербург, кто-то еще в раздумьях, но количество билетов стремительно уменьшается, причём на все виды транспорта. Что делать, если планам суждено меняться в последние предновогодние недели? И как тогда навестить родственников и друзей в новогодние каникулы, погулять по Невскому и полюбоваться ёлкой на Дворцовой? Как добраться до Северной столицы, не покупая билет по завышенной цене и чтобы поездка доставила удовольствие?

Сегодня именно автобусы – один из самых удобных видов транспорта, особенно если они отвечают современным требованиям комфорта. Именно такой новейшей техникой располагает автопарк «Псковпассажиравтотранс».

В комфорте и по новому расписанию

На новогодние каникулы расписание по маршруту Псков – Санкт-Петербург – Псков обновлено. «Псковпассажиравтотранс» просит учесть это при планировании поездок.

В каждом автобусе все предусмотрено для максимального удобства и комфорта пассажиров: от вместительного салона с кондиционером до наличия зарядок с двумя разъёмами: USB и Type C. Если с собой много вещей и новогодних подарков, то их все вместит большой багажный отсек. Спокойная поездка в идеальных условиях гарантирована, замерзнуть точно не получится, а сну не будет мешать звук мотора – автобус, помимо всего прочего, отличается полным звуковым комфортом.

Остановки по требованию

Из Пскова автолайнер отправляется от улицы Рокоссовского (конечная остановка общественного транспорта), а из Санкт-Петербурга – от парковки у гостиницы «Россия» на станции метро «Парк Победы». При этом для пассажиров предусмотрены дополнительные остановки по пути следования автобуса, в том числе в аэропорту Пулково, что немаловажно для путешественников.

Стоимость билета – 900 рублей, заезд в Пулково – 150 рублей. Узнать всю справочную информацию и забронировать билет можно по телефону 8(800)234-39-03.

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