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Общество

Более двух тысяч псковских родителей получили пособие по уходу за детьми с начала года

Отделение СФР по Псковской области внедряет новую меру поддержки, которая распространяется не только на матерей, но и на отцов, а также на любых родственников, ухаживающих за младенцем в отпуске по уходу. С этого года пособие может быть предоставлено даже в тех случаях, когда родитель возвращается на работу до достижения ребенком возраста полутора лет. Работа может осуществляться как на условиях неполного рабочего времени, так и на полный рабочий день, дистанционно или у другого работодателя.

Размер пособия составляет 40 % от средней зарплаты ухаживающего и имеет установленные минимальные и максимальные пределы. В этом году минимальная сумма составляет 9,2 тысячи рублей, а максимальная – 49,1 тысячи рублей в месяц. Если в семье рождается несколько детей до полутора лет, отделение СФР выплачивает пособие на каждого из них, однако общая сумма не должна превышать среднюю зарплату.

Отпуск по уходу за ребенком учитывается в трудовом стаже родителей и влияет на формирование их индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). За каждый год отпуска начисляется 1,8 ИПК за первого ребенка, 3,6 ИПК за второго, а за третьего или четвертого – 5,4 ИПК. Если отпуск составляет менее или более года, то расчет производится пропорционально.

По всем вопросам жители могут обратиться в отделение СФР по Псковской области по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01 или в соцсети учреждения.

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