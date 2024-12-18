Выключать на ночь гирлянду советуют псковичам
Выключать на ночь гирлянду посоветовал псковичам начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий регионального ГУ МЧС России Антон Захаревский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 декабря.
Несмотря на уют в квартире, всё-таки следует выключать гирлянду на ночь. Кроме того, следует выключать гирлянду, когда человек собирается уйти из дома, отметил Антон Захаревский.
Также он заметил, что вся продукция, которая выставляется в магазинах, сертифицирована.
«Таких случаев, чтобы ёлка загорелась, практически не было. <…> В магазинах продукция сертифицирована. Конечно, перед использованием мы должны её посмотреть, если видим, что не горит что-то или она начинает нагреваться, значит, гирлянду надо обесточить и снять с ёлки», – уточнил он.
Не следует ставить ёлку рядом с электронагревательными и отопительными приборами, подчеркнул гость эфира.