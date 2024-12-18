Псковские сотрудники МЧС будут дежурить более чем на 300 новогодних мероприятиях

18:24, 18 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники МЧС будут дежурить на 328 массовых мероприятиях в период проведения новогодних и рождественских праздников в Псковской области, сообщил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий регионального ГУ МЧС России Антон Захаревский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 декабря.

«У нас силы и средства управления будут находиться в режиме повышенной готовности. Группировка будет создана для ликвидации различных происшествий. Что касается нас, государственно-пожарного надзора, естественно, в каждом районе у нас круглосуточно будут дежурить сотрудники как на массовых мероприятиях, так и при различных выездах», – отметил Антон Захаревский.

Сейчас проводятся профилактические мероприятия, а уже на них будут осуществляться дежурства, уточнил сотрудник ведомства.

«Также это касается и рождественских мероприятий. У нас на учёт сейчас взято 103 объекта православной церкви, где будут проводиться в рождественскую ночь богослужения. Там тоже будем осуществлять дежурства», – сказал гость эфира.