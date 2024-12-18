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Общество

Число пожаров снизилось в Псковской области в этом году

Число пожаров снизилось в Псковской области в этом году, сообщил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий регионального ГУ МЧС России Антон Захаревский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 декабря.

Фото: ПАИ

«В этом году идёт снижение всех наших показателей: количества пожаров, гибели и травматизма людей. Исключение составляет гибель детей – у нас рост на 200 %: в этом году погибло три ребёнка, в прошлом году – один», – отметил Антон Захаревский.

Перед началом отопительного сезона проводились профилактические мероприятия. Также информируют население о правилах использования печного отопления, уточнил гость эфира.

Перед тем как эксплуатировать печь, необходимо её обслужить: посмотреть, чтобы не было трещин, печь обязательно должна быть побелена, в зависимости от объёма дома и печи следует понять, сколько раз её надо топить. Также всегда должен быть притопочный лист, а дрова не должны лежать рядом с печкой, пояснил Антон Захаревский.

Кроме того, сотрудник ведомства уточнил:перед тем как уехать из дома на продолжительное время, необходимо всё обесточить, за исключением тех приборов, которые по паспорту должны быть включены. Также нужно закрыть все окна, двери и на всякий случай дать кому-то из близких ключи от квартиры.

В топ-3 основных причин пожаров входят неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печи, отметил Антон Захаревский.

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