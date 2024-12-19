Турпоток в Псковской области увеличился на 13%

10:50, 19 декабря 2024, ПАИ

Сфера туризма остаётся одной из приоритетных отраслей развития региона, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Турпоток в этом году вырос на 13 %, количество экскурсантов – на 14 %», – сказал глава региона.

«Дальнейший рост мы ожидаем в том числе и по результатам развития событийной сетки», – отметил Михаил Ведерников.