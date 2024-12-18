Посвящённое закрытию Года семьи мероприятие прошло в Невеле

21:47, 18 декабря 2024, ПАИ

Сегодня в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года семьи в Невельском муниципальном округе. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился глава Невельского муниципального округа Олег Майоров. Глава муниципалитета отметил, что именно в семье человек впитывает духовно-нравственные традиции своего народа, учится любви к Родине и своим близким.

На празднике чествовали «золотые» семьи, которые состоят в браке 50 лет. Также поздравляли и молодые семьи, зарегистрировавшие брак в 2024 году.

Перед началом торжества в фойе Дома культуры работала выставка народно-прикладного творчества. Свои изделия представили мастерицы округа. Так, Елена Смертина, представлявшая центр общения старшего поколения, проводила мастер-класс по изготовлению звёзд из синильной проволоки, в которую вставлена разноцветная мишура, и из бумажной лозы. В итоге с помощью мастерицы изготовлена звёздочка, которая в гуманитарной посылке отправится к бойцам в зону СВО.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.