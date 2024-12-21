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Дресс-код существует в 43% компаний Пскова

85 % офисных работников в Пскове воспринимают необходимость соблюдения дресс-кода с пониманием и спокойствием, сообщает сервис SuperJob.

43 % респондентов сообщили, что в их компаниях установлен дресс-код: 10 % отметили наличие строгих правил относительно выбора одежды и аксессуаров, в то время как 33 % указали, что работодатель просит придерживаться делового стиля.

82 % сотрудников компаний с установленным дресс-кодом покупают офисную одежду, соответствующую корпоративным стандартам, за свой счет. 10 % работников получают полное возмещение расходов на одежду или же им предоставляется форма, а 7 % – частичное возмещение или выдачу отдельных элементов гардероба, таких как фирменные жилеты, блузы, рубашки и галстуки.

Каждому второму работнику нравится дресс-код, действующий в их компании. 85 % относятся к необходимости соблюдать корпоративный стиль в одежде с пониманием или спокойствием, в то время как 13 % офисных сотрудников испытывают раздражение из-за необходимости следовать офисным стандартам.

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