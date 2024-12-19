Подведены итоги Кубка Великих Лук по баскетболу среди мужских команд

12:57, 19 декабря 2024, ПАИ

Подведены итоги Кубка Великих Лук по баскетболу среди мужских команд, сообщили ПАИ в городской федерации баскетбола.



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук





Всего в соревнованиях принимали участие девять команд, разбитые на три подгруппы. В группе «А» играли Великолукская государственная сельскохозяйственная академия (ВГСХА), «Новосокольники» и «Регион 60». В группе «Б» были команды филиала ПсковГУ, «Ветераны» и «Спартак». В группе «В» – спортшкола «Экспресс», Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК) и Великолукский техникум железнодорожного транспорта (ВЛТЖТ).

Первое место соревнований занял клуб «Регион 60», серебро досталось ВЛГАФК, а бронза на счету ВГСХА. Четвёртое место заняла команда «Спартак».

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