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Экономика

Россия находится на первом месте в Европе по объёму экономики

Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объёму экономики по паритету покупательской способности и на четвертое место в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Скриншот трансляции

По этому показателю Россию опережают Китай, США и Индия, уточнил Владимир Путин. «Мы обогнали ещё в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться», – подчеркнул президент.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».

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