Новогодний парк световых фигур «Сказочный лес» откроется в Пскове 20 декабря
С 20 декабря по 12 января в парке Строителей будет работать новогодний парк световых фигур «Сказочный лес». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Рабочие заканчивают монтаж оборудования. Уже завтра посетители парка смогут оценить «Сказочный лес».
«Делитесь своими впечатлениями, фотографиями и отмечайте нас в соцсетях. Пусть каждый момент, проведённый в «Сказочном лесу», подарит радость и чудеса этой зимой! Ждём на открытии!» – добавили оргнаизаторы.
В будние дни парк будет работать с 16:00 до 22:00, в выходные – с 12:00 до 22:00.
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