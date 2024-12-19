Новогодний парк световых фигур «Сказочный лес» откроется в Пскове 20 декабря

19:38, 19 декабря 2024, ПАИ

С 20 декабря по 12 января в парке Строителей будет работать новогодний парк световых фигур «Сказочный лес». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Рабочие заканчивают монтаж оборудования. Уже завтра посетители парка смогут оценить «Сказочный лес».

«Делитесь своими впечатлениями, фотографиями и отмечайте нас в соцсетях. Пусть каждый момент, проведённый в «Сказочном лесу», подарит радость и чудеса этой зимой! Ждём на открытии!» – добавили оргнаизаторы.

В будние дни парк будет работать с 16:00 до 22:00, в выходные – с 12:00 до 22:00.