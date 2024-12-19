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Общество

Иван Мешков: Прямая линия в очередной раз доказала важную истину: сильный президент – сильная Россия

Ежегодная пресс-конференция и одновременно прямая линия Владимира Путина состоялась в Москве сегодня, 19 декабря. По мнению главы Гдовского района Ивана Мешкова, мероприятие прошло масштабно, открыто, информативно.

Иван Мешков. Фото: ПАИ

За время прямого эфира в адрес президента поступило порядка 2,5 миллиона обращений. Иван Мешков отметил, что главный блок вопросов прямой линии ожидаемо был посвящён специальной военной операции и международным отношениям России с другими странами. Глава государства отдельно остановился на темах экономики и роста цен на продукты, на инфляции, демографии, мерах поддержки и ключевой ставке ЦБ.

«На мой взгляд, каждый россиянин, смотря и слушая эфир, почерпнул что-то важное для себя. Также хочу отметить уверенность и спокойствие Владимира Владимировича: он не даёт несбыточных обещаний, но имеет чёткую позицию и весомые аргументы по каждому из прозвучавших вопросов. Эта прямая линия в очередной раз доказала простую и важную истину: сильный президент – сильная Россия», – сказал Иван Мешков.

Напомним, прямая линия с президентом продлилась 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.

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