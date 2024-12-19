Путин ответил на вопрос из Псковской области

15:48, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос из Псковской области. Вопрос псковича прочитала ведущая программы «Прямая линия» Александра Суворова.

Вопрос из региона звучал так: «Рассказала ли вам Эльвира Набиуллина, какой завтра будет ключевая ставка?»

«Эльвира Набиулина не говорит мне, какая завтра будет ставка. Она, наверное, сама этого не знает пока. Этот вопрос решается коллективно на заседании их «комсомольской ячейки», – ответил президент.

Президент добавил, что надеется на взвешенное решение по ключевой ставке.

В этом году Банк России трижды повышал ключевую ставку на состоявшихся семи заседаниях. Нынешний уровень ключевой ставки 21% стал рекордным за всё время её существования. Завтра, 20 декабря, на заседании в Банке России будет принято очередное решение по ставке.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».