Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подготовку к Рождеству советует начинать народный календарь

20 декабря отмечается память святого Амвросия Медиоланского, жившего в IV веке в Италии и служившего епископом христианской церкви.

Амвросий был известным проповедником, прославился талантом складывать гимны. Он считается одним из четырех великих латинских учителей церкви. Авторитет Амвросия был так силен, что епископ оказывал влияние на политику императора Феодосия Великого. Такие отношения церкви и государства стали своего рода прецедентом, определившим их развитие на века вперед.

Биография святого довольно хорошо известна. Амвросий родился в городе Тревире (ныне это немецкий Трир), в знатной христианской семье. После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где он получил образование и начал работать — сначала адвокатом, затем советником префекта, а позже сам стал префектом Северной Италии. В 374 году Амвросий принял крещение, а уже через несколько дней по настоянию местных жителей стал епископом города Медиолана, пожертвовав церкви все свое состояние.

Амвросий прославился тем, что дал обет нестяжательства, вел скромный и строгий образ жизни. Он также был известен как борец с язычниками. К концу жизни епископ Амвросий пользовался всенародной любовью — не в последнюю очередь благодаря многочисленным чудесам, которые он совершил своей молитвой.

Фото: ПАИ

На Руси с Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников — Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил — в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», — говорили в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года. «Амвросий праздники отбросил», — приговаривали люди.

В этот день девушки принимались за шитье — «на грядущее житье», готовили себе приданое. «Красная шелчинка по серебряному полю снует — девка на житье шьет», — любовались родители мастерицами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 декабря 2024

Электросирены включат сегодня в районе горводоканала Пскова
20 декабря 2024

Борис Елкин поздравил сотрудников органов госбезопасности: Пусть профессиональное чутьё никогда не подводит
20 декабря 2024

Александр Котов поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником
20 декабря 2024

Профосмотры детей и подростков: что нужно знать
20 декабря 2024

Одеяло, игрушки, соски: разработан ГОСТ на подарок для новорождённых
20 декабря 2024

Подготовку к Рождеству советует начинать народный календарь
20 декабря 2024

День работника органов безопасности отмечается 20 декабря
20 декабря 2024

В Лядах Плюсского округа возобновили продажу лекарств

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...