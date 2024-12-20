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Общество

Пять лет со дня образования отмечает псковский Детский общественный совет

Торжественное заседание Детсовета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области, посвящённое пятилетию со дня образования, проходит на площадке регионального Дома молодежи в пятницу, 20 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Видеопоздравление участникам направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Вашими силами уже проведено пять детских форумов, организовано четыре летние смены лидеров. Вы первые в России создали свою НКО, что позволяет писать проекты и получать гранты. Проект «Псковский детский форум» в 2022 году стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе». Вы – целая команда общественных помощников уполномоченного, которые много делают для защиты прав детей. Некоторые, взрослея, продолжают этот путь – сегодня председатели первых трех созывов являются членами молодежного парламента и помощниками депутатов Псковского областного Собрания. Уверен, что и дальше вы совершите много добрых дел для нашей Псковской области», – отметил глава региона.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова в свою очередь подчеркнула, что сегодня на площадке также присутствуют члены «Движения первых».

«У нас есть возможность делиться мнениями, опытом, впечатлениями и создавать единые команды для дальнейшей работы в муниципалитетах. За эти пять лет сделано очень много. За эти пять лет сформировалась настоящая команда активных подростков, которые являются по сути детскими общественными помощниками уполномоченного по правам ребёнка. Это позволяет быть на расстоянии вытянутой руки с каждым муниципалитетом Псковской области», – отметила она.

Кроме того, участников детсовета поздравил вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко.

  • Пять лет со дня образования отмечает псковский Детский общественный совет
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Пять лет со дня образования отмечает псковский Детский общественный совет
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Пять лет со дня образования отмечает псковский Детский общественный совет
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Пять лет со дня образования отмечает псковский Детский общественный совет
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Пять лет со дня образования отмечает псковский Детский общественный совет
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Пять лет со дня образования отмечает псковский Детский общественный совет
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Пять лет со дня образования отмечает псковский Детский общественный совет
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Пять лет со дня образования отмечает псковский Детский общественный совет
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Пять лет со дня образования отмечает псковский Детский общественный совет
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ

«Детсовет – это инструмент выстраивания коммуникации по решению тех проблем, которые могут существовать или в какой-то момент могут возникнуть. Мне очень приятно, что наша дружба выражается в том числе и в партнерских инициативах, которые сегодня, мне кажется, успешно реализуются на территории Псковской области. Ребята, кто прошел путь детсовета, приходят в молодежный парламент. А в молодежном парламенте есть проект, который реализуется уже пятый год на территории нашего региона. Это региональная лига дебатов «Истина». И конечно, партнерство двух организаций говорит о том, что интерес к процессу построения диалога, выстраивания коммуникаций и самое главное – достижения цели растёт», – заключил он.

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