Муралы с изображением княгини Ольги и часовни создают на Ольгинском мосту

17:45, 20 декабря 2024, ПАИ

Муралы с изображением святой равноапостольной княгини Ольги создают на опорах Ольгинского моста в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Псковское агентство информации



Фото: Псковское агентство информации



Фото: Псковское агентство информации



Фото: Псковское агентство информации







На одном из них изображена сама княгиня, а на другом – Ольгинская часовня с падающими тремя лучами.

Ранее сообщалось, что мурал с изображением довоенного вокзала появился на торце здания музейно-выставочного центра в Дно.