Муралы с изображением княгини Ольги и часовни создают на Ольгинском мосту
Муралы с изображением святой равноапостольной княгини Ольги создают на опорах Ольгинского моста в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Псковское агентство информации
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Фото: Псковское агентство информации
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Фото: Псковское агентство информации
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Фото: Псковское агентство информации
На одном из них изображена сама княгиня, а на другом – Ольгинская часовня с падающими тремя лучами.
Ранее сообщалось, что мурал с изображением довоенного вокзала появился на торце здания музейно-выставочного центра в Дно.
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