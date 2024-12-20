Алеся Михачёва – об ответе Владимира Путина на вопрос о наставлениях молодёжи: Наш президент всё понимает

19:13, 20 декабря 2024, ПАИ

Важность ответа президента России Владимира Путина на прямой линии на вопрос о том, нужно ли давать молодёжи наставления, отметила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва во время обсуждения в медиацентре ПАИ по итогам пресс-конференции главы государства.

«Наш президент всё понимает. И здесь вопрос даже не о наставлениях. Если молодёжь будет постоянно их слушать, то может получиться обратный эффект. Мы должны сами быть примером, чтобы молодёжь понимала, как строится будущее. Это патриотическое воспитание, наши мероприятия. В работе мы даже часто обращаемся за советом к молодёжи, чтобы они дали нам наставления. Если мы понимаем, что молодые люди где-то делают что-то не так, мы стараемся им это аккуратно объяснить и донести», – подчеркнула гостья медиацентра.

Напомним, прямая линия с президентом продлилась почти 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области. Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.