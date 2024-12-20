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Общество

90-летний юбилей отмечает Линовская средняя школа в Пыталовском округе

Линовская средняя школа, расположенная в Пыталовском муниципальном округе, отметила свой 90-летний юбилей сегодня, 20 декабря. Об этом глава муниципалитета Вера Кондратьева сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Веры Кондратьевой в соцсети «ВКонтакте»

«С большим удовольствием поздравила коллектив педагогов и учащихся школы с юбилеем, поблагодарила учителей и ветеранов педагогического труда за сохранение традиций! Во время праздничной программы с особой теплотой вспоминали учителей, работавших в школе в разные годы, слушали рассказы педагогов-ветеранов об учителях и коллегах, ещё раз познакомились с историей этого замечательного учреждения», – сказала Вера Кондратьева.

Свою историю школа ведёт в 1934 года. Этот год для учителей и учеников – последний в стенах старого здания, следующий день рождения школа встретит уже в новом и современном, отметила Вера Кондратьева. Поздравление школа получила и от подрядной организации, которая ведёт строительство.

Добавим, более 80 % составляет готовность строящегося здания Линовской школы.

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