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Общество

Роскомнадзор включил популярный мессенджер в число организаторов распространения информации

Роскомнадзор включил WhatsApp* и Skype в реестр организаторов распространения информации, следует из данных реестра.

Теперь эти сервисы обязаны хранить информацию пользователей в течение года, а также по запросу передавать её правоохранительным органам.

В 2017 году в этот список включили мессенджер Telegram, а в 2014 году – социальную сеть «ВКонтакте» и «Яндекс».

Напомним, что в России WhatsApp* единственный из трёх крупных сервисов Meta*, работающий на территории страны. Остальные две социальные сети компании были заблокированы ещё в 2022 году.

WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

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