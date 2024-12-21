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Общество

Образцовый хореографический ансамбль «Конфетти» отметил 15-летний юбилей в Невеле

Образцовый хореографический ансамбль «Конфетти» отметил 15-летний юбилей в Невеле. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

В юбилейной программе были представлены лучшие постановки, которые полюбились участникам и зрителям. Концерт длился два часа. Зрители с восторгом и аплодисментами приветствовали участников ансамбля.

Со словами поздравлений к коллективу обратился глава Невельского муниципального округа Олег Майоров. «Это было профессионально, ярко, красиво», –отметил он.

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