Образцовый хореографический ансамбль «Конфетти» отметил 15-летний юбилей в Невеле
Образцовый хореографический ансамбль «Конфетти» отметил 15-летний юбилей в Невеле. Об этом пишет газета «Невельский вестник».
В юбилейной программе были представлены лучшие постановки, которые полюбились участникам и зрителям. Концерт длился два часа. Зрители с восторгом и аплодисментами приветствовали участников ансамбля.
Со словами поздравлений к коллективу обратился глава Невельского муниципального округа Олег Майоров. «Это было профессионально, ярко, красиво», –отметил он.
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