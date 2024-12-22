Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

10:27, 22 декабря 2024, ПАИ

В преддверии недели 26-й по Пятидесятнице, перед зачатием праведной Анной Пресвятой Богородицы, 21 декабря митрополит Псковский и Порховский Матфей провёл всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Во время службы высокопреосвященному митрополиту сослужили священнослужители обители. Песнопения исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

На богослужении присутствовали насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.